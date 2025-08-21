Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

En una presentación ante el Council of the Americas, el ministro de Economía, Luis Caputo, abordó el reciente rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales sobre proyectos de ley con impacto fiscal. Caputo restó importancia a este revés legislativo, al calificarlo como un "obstáculo de corto plazo" que no alterará la hoja de ruta económica del Gobierno.