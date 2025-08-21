Secciones
Política

Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

El ministro aseguró que el Gobierno "no se va a mover un ápice" de su programa económico.

Luis Caputo Luis Caputo
Hace 1 Hs

En una presentación ante el Council of the Americas, el ministro de Economía, Luis Caputo, abordó el reciente rechazo en la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales sobre proyectos de ley con impacto fiscal. Caputo restó importancia a este revés legislativo, al calificarlo como un "obstáculo de corto plazo" que no alterará la hoja de ruta económica del Gobierno.

"En el equipo económico nos lo tomamos como una situación más", afirmó Caputo. El ministro aseguró que el Gobierno "no se va a mover un ápice" de su programa económico, al argumentar que la resistencia parlamentaria incluso podría fortalecer su posición al demostrar la determinación del Gobierno de seguir adelante con sus reformas.

“Tuvimos un modelo que fracasó"

El ministro apuntó contra lo que denominó “la vieja política”, a la que acusó de buscar desestabilizar. “Tuvimos un modelo que fracasó en todos los países donde se intentó y la vieja política sigue pensando de la misma manera: que tiene que desestabilizar y que al país le vaya mal”, aseguró.

El funcionario contrastó la situación actual con las variables económicas heredadas a fines de 2023, y mostró una mejora en la inflación, las reservas y la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central. También destacó la disminución de la pobreza.

Además convocó al sector privado a ser protagonista de la transformación en curso y reiteró la promesa del Gobierno de seguir bajando la inflación, los impuestos, la pobreza y las regulaciones, generando oportunidades de inversión y mejores salarios.

