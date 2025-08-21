Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

“Hemos avanzado, pero no salimos de la tormenta. Estamos atravesando una turbulencia política. Por primera vez los argentinos van a llegar a las urnas para enfrentarse a dos modelos. Por suerte podemos exponer resultados. La gente podrá elegir. Es un momento bisagra”, dijo Milei en tono electoral. Y añadió: “El kirchnerismo quiere detonar la macroecónomica para generar una crisis. Así de canallas son. Quieren seguir con la vaca lechera por eso sacan leyes que atentan contra el déficit fiscal. La gente les va a volver a decir basta, como en 2023″, agregó.