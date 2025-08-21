Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

El presidente Javier Milei defendió su plan económico y criticó a la oposición después de una serie de derrotas para su partido en el Congreso. “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”, afirmó.
Milei se refirió al rechazo del Congreso a su veto a la ley de emergencia por discapacidad, así como al avance de un nuevo proyecto de ley de reparto ATN. "Fue un espectáculo macabro, un Congreso secuestrado por el kirchnerismo que tiene como objetivo la quiebra del país", dijo Milei durante un discurso en el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) en el Hotel Alvear.
El partido gobernante logró mantener un veto a un proyecto de ley que habría aumentado las jubilaciones. Milei justificó sus acciones luego del desafío legislativo, argumentando que "pretenden quebrar al país, ellos ven en la destrucción económica una oportunidad".
"Estamos en año electoral"
Milei también acusó a la oposición de participar en tácticas de campaña electoral, al afirmar. "Estamos en año electoral y si miran las encuestas van a entender lo que está pasando. Estamos ante la posibilidad de terminar con el kirchnerismo, por eso importante la elección (bonaerense) del 7 de septiembre. Van a intentar hacer fraude, con los intendentes tirando el aparato. En septiembre vamos a ver el techo del kirchnerismo", insistió.
“Hemos avanzado, pero no salimos de la tormenta. Estamos atravesando una turbulencia política. Por primera vez los argentinos van a llegar a las urnas para enfrentarse a dos modelos. Por suerte podemos exponer resultados. La gente podrá elegir. Es un momento bisagra”, dijo Milei en tono electoral. Y añadió: “El kirchnerismo quiere detonar la macroecónomica para generar una crisis. Así de canallas son. Quieren seguir con la vaca lechera por eso sacan leyes que atentan contra el déficit fiscal. La gente les va a volver a decir basta, como en 2023″, agregó.
Antes de Milei, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, calificó lo ocurrido en el Congreso como "una situación más" y algo "natural en un contexto de cambio revolucionario". Caputo aseguró que el gobierno no se desviaría de su plan económico y elogió al presidente por "sostener con carácter lo que prometió en campaña en la silla eléctrica que es gobernar".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a una "inestabilidad emocional" que se había generado, pero insistió en que el plan económico del gobierno era sólido. También mencionó la "pelea" con el Congreso, afirmando que el gobierno había "empatado ayer" al evitar un gasto innecesario al ministro de Economía.