Secciones
Política

Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Peronistas y radicales acompañaron la moción en el Congreso, mientras que libertarios y representantes de CREO se expresaron en contra.

Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial
Hace 1 Hs

Seis diputados nacionales por Tucumán votaron a favor y tres en contra del rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando en evidencia la división política dentro de la delegación provincial en el Congreso.

Por un lado, los peronistas Carlos Cisneros, Pablo Yedlin, Elia Fernández, Agustín Fernández y Gladys Medina, junto con el radical Roberto Sánchez, respaldaron la moción para insistir en la anulación del veto.

En la vereda opuesta, se manifestaron en contra el libertario Gerardo Huesen, Mariano Campero y la diputada de CREO, Paula Omodeo.

Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

La votación formó parte de una jornada clave en el Congreso, donde se buscó avanzar en la restitución de la normativa en favor de las personas con discapacidad, pese a la objeción del Ejecutivo.

Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

El gobierno de Javier Milei sufrió un duro golpe luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, frente a 73 rechazos de los libertarios y sus aliados. Hubo además 2 abstenciones.

La norma, que actualiza los aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político. Sin embargo, la Casa Rosada decidió vetarla alegando su alto costo fiscal.

Pocas horas antes del inicio de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de redes sociales que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.

“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, indicó Adorni. La maniobra buscaba debilitar la mayoría opositora, pero no tuvo el efecto deseado.

"Coherencia, por favor": el doloroso reclamo de una profesora tucumana durante la marcha por la Ley de Discapacidad

Coherencia, por favor: el doloroso reclamo de una profesora tucumana durante la marcha por la Ley de Discapacidad

Al comenzar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó que la oposición debía reunir dos tercios de los votos para habilitar el debate de cada veto y, posteriormente, alcanzar nuevamente esa mayoría para rechazarlos.

Finalmente, la oposición logró los dos tercios requeridos, generando alarma en el bloque libertario, que evidenció que antiguos aliados no estaban dispuestos a actuar en conjunto con ellos.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

Tras presentar la lista, Jaldo y Chahla reúnen a referentes del PJ en la Capital

Tras presentar la lista, Jaldo y Chahla reúnen a referentes del PJ en la Capital

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

“El superávit debe volcarse en salud, educación y seguridad”, dijo Jaldo

“El superávit debe volcarse en salud, educación y seguridad”, dijo Jaldo

Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
1

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
2

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?
3

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
4

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”
5

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura
6

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Más Noticias
Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Adorni afirmó que la Nación evalúa un aumento para discapacidad, pero pidió mantener el veto presidencial

Adorni afirmó que la Nación evalúa un aumento para discapacidad, pero pidió mantener el veto presidencial

Emergencia en Discapacidad: se movilizan en Tucumán y el resto del país en contra del veto de Milei

Emergencia en Discapacidad: se movilizan en Tucumán y el resto del país en contra del veto de Milei

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Jubilaciones y discapacidad: “No tenemos recursos para enfrentar eso”, advirtió Guillermo Francos

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Comentarios