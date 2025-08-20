Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Seis diputados nacionales por Tucumán votaron a favor y tres en contra del rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando en evidencia la división política dentro de la delegación provincial en el Congreso.
Por un lado, los peronistas Carlos Cisneros, Pablo Yedlin, Elia Fernández, Agustín Fernández y Gladys Medina, junto con el radical Roberto Sánchez, respaldaron la moción para insistir en la anulación del veto.
En la vereda opuesta, se manifestaron en contra el libertario Gerardo Huesen, Mariano Campero y la diputada de CREO, Paula Omodeo.
La votación formó parte de una jornada clave en el Congreso, donde se buscó avanzar en la restitución de la normativa en favor de las personas con discapacidad, pese a la objeción del Ejecutivo.
Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El gobierno de Javier Milei sufrió un duro golpe luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La oposición logró reunir la mayoría especial de dos tercios, con 172 votos afirmativos, frente a 73 rechazos de los libertarios y sus aliados. Hubo además 2 abstenciones.
La norma, que actualiza los aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político. Sin embargo, la Casa Rosada decidió vetarla alegando su alto costo fiscal.
Pocas horas antes del inicio de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció a través de redes sociales que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.
“Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”, indicó Adorni. La maniobra buscaba debilitar la mayoría opositora, pero no tuvo el efecto deseado.
Al comenzar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó que la oposición debía reunir dos tercios de los votos para habilitar el debate de cada veto y, posteriormente, alcanzar nuevamente esa mayoría para rechazarlos.
Finalmente, la oposición logró los dos tercios requeridos, generando alarma en el bloque libertario, que evidenció que antiguos aliados no estaban dispuestos a actuar en conjunto con ellos.