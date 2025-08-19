La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Tras el cierre de listas de candidatos a nivel nacional para los comicios de octubre, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a abrirse este miércoles desde el mediodía, a partir de una sesión clave, convocada por la oposición a la administración libertaria de Javier Milei.
La insistencia sobre cuatro leyes vetadas, los proyectos de los gobernadores sobre reparto de recursos y una iniciativa para destrabar la Comisión Investigadora del caso $Libra serán los principales temas de la reunión legislativa de esta semana.
En caso de conseguir quórum la oposición, La Libertad Avanza (LLA) y sus bloques aliados tendrán que afrontar, nuevamente, votaciones desafiantes, donde sobre todo deberán lograr construir un tercio de los presentes para blindar los vetos del presidente Milei.
Teniendo en cuenta los bloques convocantes, entre los que se destaca Unión por la Patria (UxP), la suma de los miembros de esas bancadas supera ampliamente el quórum, con 136 diputados. Aunque también se espera que algunos miembros de la UCR -muy dispersa y sin fuerza en la oferta electoral- también puedan llegar a aportar su granito de arena, lo mismo que otros aliados que el Gobierno ha perdido en el último tiempo, como por ejemplo los representantes tucumanos del bloque Independencia.
Contra algunos pronósticos que auguraban que los vetos quedarían para más adelante, para plena campaña electoral, la oposición se juega el todo por el todo y lleva al recinto los vetos presidenciales contra la emergencia en discapacidad, el aumento a los jubilados y la restitución de la moratoria previsional. También fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ley sobre la que el Senado ya aprobó su insistencia.
Se abordará además el proyecto que obtuvo dictamen -por emplazamiento de comisiones- para asegurar el funcionamiento de la Comisión $Libra, y habrá a continuación un nuevo emplazamiento para tratar tres proyectos sobre modificación del huso horario durante el período invernal.
Se tratarán también los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos. Algunos mandatarios provinciales -en sintonía con sus alianzas electorales con LLA- ya retiraron su aval a los textos originales y sus legisladores firmaron los dictámenes del oficialismo, que presentó contrapropuestas.
Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado por el legislador cordobés cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”, que hasta ahora LLA ni siquiera activó en las comisiones.
Rechazo
En la antesala de la próxima sesión legislativa, el Gobierno nacional recibió un revés de la Justicia. El Juzgado Federal de Campana hizo lugar parcialmente a una acción de amparo y anuló el artículo tercero del decreto 534/2025, que había vetado la ley de declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.
El fallo destacó “la vulneración de derechos fundamentales de niños con discapacidad” y exigió una protección reforzada por parte del Estado.
La acción fue promovida por los padres de dos niños con discapacidad, quienes denunciaron el riesgo de interrupción de tratamientos esenciales debido al desfinanciamiento del sistema de prestaciones.
El juez interviniente consideró que el veto a la ley aprobada por el Congreso de la Nación incurre “en arbitrariedad manifiesta y contradice compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado Argentino”.
El fallo subrayó que el veto presidencial “vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, al impedir la implementación de medidas urgentes para garantizar la continuidad de servicios educativos y terapéuticos”. Además, rechaza los argumentos fiscales esgrimidos por el Poder Ejecutivo, señalando que la ley vetada “contempla mecanismos de financiamiento y que el impacto presupuestario estimado no justifica la afectación de derechos fundamentales”.
La resolución ordena comunicar el fallo a la obra social de los menores involucrados para que adecúe las prestaciones conforme a lo decidido. También impone las costas al Estado Nacional como parte vencida.
El caso marca un precedente relevante en la defensa judicial de los derechos de personas con discapacidad, especialmente niños, y reafirma el rol del Poder Judicial como garante de la supremacía constitucional frente a medidas del Poder Ejecutivo que comprometan derechos esenciales.
La sentencia del Juzgado Federal de Campana no solo declara la invalidez del veto presidencial al artículo tercero del Decreto 534/2025, sino que también reafirmó el rol del Poder Judicial como garante de los derechos humanos frente a decisiones políticas que puedan vulnerarlos.
Festival y presión: trabajadores del Garrahan en pie de lucha
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan informó que hará un festival este domingo en la Ciudad de Buenos Aires para continuar con las medidas de lucha por la compleja situación salarial, en tanto que seguirán de cerca el tratamiento legislativo en el Senado de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica. El gremio adelantó que evalúa la posibilidad de un nuevo paro para el día en que se realice la sesión en la cámara alta en caso de que el proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, sea rechazado.
Agenda del Senado: la oposición busca conseguir dictámenes
El Senado retoma la actividad hoy con el objetivo de pasar a la firma los dictámenes de financiamiento universitario y la declaración de emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan. El jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, no puso reparos en que ambos tratamientos tuvieran lugar esta semana. La emergencia sanitaria será abordada a partir de las 15 en el plenario de Presupuesto, Salud y Población y Desarrollo Humano; y financiamiento de universidades y recomposición de salarios docentes a las 16:30.