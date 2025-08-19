La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Teniendo en cuenta los bloques convocantes, entre los que se destaca Unión por la Patria (UxP), la suma de los miembros de esas bancadas supera ampliamente el quórum, con 136 diputados. Aunque también se espera que algunos miembros de la UCR -muy dispersa y sin fuerza en la oferta electoral- también puedan llegar a aportar su granito de arena, lo mismo que otros aliados que el Gobierno ha perdido en el último tiempo, como por ejemplo los representantes tucumanos del bloque Independencia.