Los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, en el eje de la agenda del Congreso Nacional

Los gobernadores se mantienen firmes y no cederán al parecer en los proyectos que proponen la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a las provincias. A pesar del rechazo explícito por parte del gobierno de Javier Milei, aseguran que se sostiene la unidad entre ellos. “Seguimos todos y nadie se baja”, afirman desde una provincia gobernada por el peronismo.