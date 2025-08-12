Los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, en el eje de la agenda del Congreso Nacional

Los gobernadores se mantienen firmes y no cederán al parecer en los proyectos que proponen la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) a las provincias. A pesar del rechazo explícito por parte del gobierno de Javier Milei, aseguran que se sostiene la unidad entre ellos. “Seguimos todos y nadie se baja”, afirman desde una provincia gobernada por el peronismo.
“La negociación se cerró por parte del Gobierno nacional. Nosotros seguimos con lo acordado, tanto los gobernadores peronistas como los de otros espacios políticos”, indicaron desde otra jurisdicción.
Este miércoles, a las 10.30, se reabrirá la Comisión de Presupuesto de Diputados para iniciar el debate formal sobre uno de los dos proyectos impulsados de manera conjunta por todos los mandatarios provinciales, que cuenta con la oposición del oficialismo. Según fuentes legislativas, se espera que el dictamen avance sin mayores contratiempos. “Será prácticamente un trámite”, comentó un diputado del centro del país, consignó el sitio Infobae.
En el bloque oficialista reconocen que enfrentan otra derrota legislativa, tanto en la comisión como en el recinto. “Vamos directo al veto. Lo único que queda es conseguir los 87 votos necesarios para sostenerlo”, admitió un legislador libertario.
Sin embargo, en las últimas horas surgieron diferencias dentro de la oposición. Algunos legisladores que no responden directamente a los gobernadores -ya sea por pertenecer a otras fuerzas o líneas internas- expresaron reparos, especialmente sobre el proyecto que elimina los fideicomisos del ICL, fondos que actualmente financian a Vialidad Nacional.
La diputada Julia Strada (Unión por la Patria) planteó públicamente su desacuerdo. “No estoy de acuerdo en quitarle fondos a Vialidad Nacional. Es una discusión interna del bloque. El proyecto de los gobernadores elimina ese organismo y nosotros creemos que hay que protegerlo, junto a sus trabajadores”, señaló en el programa Debate 2025.