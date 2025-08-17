Elecciones nacionales: comienza a definirse el mapa de la oposición

La nómina estará encabezada por Paula Omodeo, actual diputada nacional. Pese a formar parte del interbloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, este espacio resolvió competir en esta contienda sin alianzas con otras fuerzas. Omodeo, que había sido electa en las intermedias de 2021, sostiene un discurso crítico a la gestión peronista de Osvaldo Jaldo. De hecho, en estos días presentó un proyecto de ley relacionado directamente al armado del Frente “Tucumán Primero”. “El que se postula y gana, asume. Si no, que no se postule. Los tucumanos estamos hartos de las candidaturas testimoniales: políticos que usan tu voto para hacer campaña, cerrar acuerdos y después no asumen”, afirmó la diputada.