Elecciones nacionales: comienza a definirse el mapa de la oposición

›› CREO
La oposición de CREO buscará sostener su representación en la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones del 26 de octubre. Y lo hará con una lista de candidatos de su propio espacio.
La nómina estará encabezada por Paula Omodeo, actual diputada nacional. Pese a formar parte del interbloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, este espacio resolvió competir en esta contienda sin alianzas con otras fuerzas. Omodeo, que había sido electa en las intermedias de 2021, sostiene un discurso crítico a la gestión peronista de Osvaldo Jaldo. De hecho, en estos días presentó un proyecto de ley relacionado directamente al armado del Frente “Tucumán Primero”. “El que se postula y gana, asume. Si no, que no se postule. Los tucumanos estamos hartos de las candidaturas testimoniales: políticos que usan tu voto para hacer campaña, cerrar acuerdos y después no asumen”, afirmó la diputada.
El segundo lugar en la boleta será para su referente, el empresario Sebastián Murga. El ex presidente de la Sociedad Rural de Tucumán fue fundador de este espacio. En tercer y cuarto término estarán Sonia Assaf y Gustavo “Tapita” García, actual presidente del partido. Los suplentes son Gimena Torres, Sergio Guerra y Belén Marcaida.
“No somos un sello prestado ni una franquicia. Somos un proyecto tucumano, con equipo, con historia y con los pies en la tierra. No venimos a especular: venimos a poner orden y a terminar con los privilegios. Demostramos que no entramos en la rosca política porque tenemos carácter y nos animamos a decir las cosas que otros prefieren callar”, sostuvo Omodeo.
Murga subrayó que la lista refleja la identidad productiva y de trabajo que el espacio defiende. “Mientras otros usan la política para vivir del Estado, nosotros buscamos generar empleo genuino y fomentar la inversión, porque somos tucumanos que, como muchos, se ensucian las manos para sacar adelante a esta provincia. No vinimos a acomodarnos ni a esperar bendiciones de Buenos Aires: vinimos a dar pelea”, dijo. El anuncio se enmarca en la estrategia del espacio de consolidarse como una alternativa local.
›› Unidos por Tucumán
La coalición opositora de Unidos por Tucumán confirmó una lista encabezada por el radical Roberto Sánchez, quien buscará retener la banca en la Cámara de Diputados de la Nación; y con la participación de dirigentes del socialismo y de otras fuerzas que habían sido parte de Juntos por el Cambio (JxC).
El ex intendente de Concepción no estará acompañado en esta oportunidad por su “correligionario” y colega en la Cámara baja, Mariano Campero (Cambia Tucumán). Pero su armado estará compuesto por representantes de distintos partidos opositores.
En segundo lugar estará Micaela Viña, hija del legislador Claudio Viña, presidente del bloque Compromiso Tucumán en la Legislatura. Tercero en la nómina aparece el concejal de San Miguel de Tucumán, José Canelada, de la UCR. Y cuarta, Milagros Céliz, presidenta de la Federación Universitaria de Tucumán y referente de Franja Morada. Los suplentes son José Vera, del socialismo; la radical Belén Cejas; y el empresario Mario Ibrahim.
Esta nómina ya comenzó con las actividades en el marco de las elecciones nacionales del 26 de octubre, en las que se ponen en juego cuatro de las nueve bancas por Tucumán en la Cámara de Diputados.
Sánchez estuvo junto a sus compañeros de lista en un festejo por el Día del Niño organizado en Villa Amalia por Álvaro Toscano, hijo del vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano. Además, estuvieron Viña, José Vera (del Partido Socialista), el legislador José Cano y el concejal Leandro Argañaraz (ambos de la Unión Cívica Radical). También se sumaron a este espacio los legisladores Walter Berarducci y Silvia Elías de Pérez, entre otros dirigentes de la oposición.
“Tucumán necesita un cambio y en octubre tenemos la oportunidad de decirlo en las urnas. Ese cambio no es con violencia, no es con agresiones y no es con soluciones mágicas que se dictan desde Buenos Aires. Los tucumanos podemos si estamos unidos y eso es lo que vamos a demostrar en octubre”, insistió Sánchez.
›› Política para la clase obrera
El armado de Política para la Clase Obrera confirmó su participación en las elecciones nacionales del 26 de octubre, en lo que será el debut de la Boleta Única Papel (BUP). Con esto, se suma una nueva alternativa entre los espacios de izquierda de Tucumán.
Este sello se presentó con una lista única de “candidatos socialistas con un programa socialista”. Los candidatos titulares, según se dio a conocer, serán Margarita Raquel Grassino, Diego Garrazan, Alejandra del Castillo y José Kobak. Los suplentes serán Marcela López, Raúl Barrionuevo y Florencia Costilla. “Desde Política Obrera brindaremos nuestro apoyo a esta alternativa así como ya lo hemos hecho para que conquiste las afiliaciones y se pueda conformar”, confirmó este espacio, que finalmente pudo completar los requisitos a presentar ante la Justicia Nacional con competencia electoral en Tucumán.
La docente Grassino estará al frente de este espacio, que tiene entre sus referentes a Daniel Blanco. “El acuerdo firmado entrega los salarios hasta 2026, con el 75 % del salario en negro, cuando la mayoría de los docentes no llega a fin de mes. Las salas de maestros se han transformado en pequeñas ferias donde abundan las ventas de productos, otros se han ‘uberizado’, optando por un segundo trabajo en aplicaciones de transporte de pasajeros, o tienen empleos atendiendo comercios a media jornada (panaderías, kioscos)”, escribió la candidata tras las últimas paritarias estatales.
Por su parte, el Frente de Izquierdo y de los Trabajadores-Unidad (FIT) había registrado ante la Justicia Electoral nacional la alianza entre el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), Partido Obrero (PO), y el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST). La nómina acordada quedó compuesta por Alejandra Arreguez, Martín Correa, Clarisa Lita Alberstein y Carlos Melián.
La lista se propone fiscalizar con fuerza en la elección con boleta única. “Queremos garantizar la presencia en todas las mesas, algo que antes era imposible por el régimen fraudulento”, dijeron al anunciar la conformación del frente.