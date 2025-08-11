La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Las próximas semanas no prometen ser alentadoras para el Gobierno nacional si se tienen en cuenta los nuevos embates que podría llevar adelante la oposición. En la última sesión de la Cámara de Diputados el oficialismo perdió 12 votaciones, pero además las bancadas contratas a La Libertad Avanza (LLA) demostraron poder suficiente para mantener el quórum y aprobar iniciativas con más de dos tercios de los presentes.
La próxima semana los diputados de casi todos los bloques, salvo los de LLA y algunos tantos del PRO, dictaminarán los dos proyectos que impulsan los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y que ya cuentan con media sanción del Senado, por lo que quedará todo listo para lo que desde este jueves que pasó se comenzó a gestar: una sesión en la Cámara baja antes de que termine agosto.
El martes y miércoles serán jornadas cruciales para la actividad parlamentaria porque en primer turno, la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz (LLA), y de Peticiones, Poderes y Reglamento, cuya titular es Silvia Lospennato (Pro) desarrollarán un plenario, con el objeto de tratar un proyecto presentado por la oposición que busca destrabar el funcionamiento de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $Libra. Mientras que el miércoles la comisión de Presupuesto y Hacienda deberá discutir en torno a uno de los proyectos impulsados por los gobernadores para el reparto de fondos por parte de Nación hacia las provincias, en este caso mediante los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El veto
La aprobación de los proyectos de los gobernadores significaría, como adelantó el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que el presidente, Javier Milei, vuelva a utilizar la herramienta del veto y esto podría aparejar un nuevo cortocircuito en las negociaciones con los gobernadores, que son quienes tienen los votos. Tanto es así que en el Senado se aprobaron ambas leyes con 56 votos a favor y solo el voto en contra del senador cordobés Luis Juez. Esto significó que se aprobó con los votos de Unión por la Patria, la UCR y las fuerzas provinciales, y que sumaron 8 votos más que los dos tercios del total de los senadores.
Pero eso no será el único golpe que recibirá LLA en el Congreso de la Nación, ya que mientras los diputados avanzarán con la sanción de ambos proyectos, en el Senado también el oficialismo enfrentaría una nueva derrota.
En el Senado también tienen la idea de llegar a finales de agosto con una sesión para aprobar la emergencia en Pediatría, universidades y el rechazo a los decretos delegados. Todas estas especulaciones que se hacen en el oficialismo y en la oposición tienen una fecha en mira que es el 7 de septiembre y el impacto que generen las urnas ese día.