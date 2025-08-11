La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

El veto

La aprobación de los proyectos de los gobernadores significaría, como adelantó el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que el presidente, Javier Milei, vuelva a utilizar la herramienta del veto y esto podría aparejar un nuevo cortocircuito en las negociaciones con los gobernadores, que son quienes tienen los votos. Tanto es así que en el Senado se aprobaron ambas leyes con 56 votos a favor y solo el voto en contra del senador cordobés Luis Juez. Esto significó que se aprobó con los votos de Unión por la Patria, la UCR y las fuerzas provinciales, y que sumaron 8 votos más que los dos tercios del total de los senadores.