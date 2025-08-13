Asesino serial en Jujuy: Matías Jurado le envió una carta al fiscal para decirle que quiere hablar

Mientras tanto, el fiscal pidió colaboración a la ciudadanía: "Los instamos a aportar cualquier dato que tengan, incluso de algunas otras personas desaparecidas". Según explicó, al tratarse mayormente de hombres en situación de calle, entienden que podría haber otros desaparecidos y que nadie los haya reportado como tal. "Hemos trabajado en comedores, iglesias y plazas que esta gente frecuenta" para tratar de recoger todos los datos posibles.