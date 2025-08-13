 Asesino serial en Jujuy: Matías Jurado le envió una carta al fiscal para decirle que quiere hablar
Seguridad

Asesino serial en Jujuy: Matías Jurado le envió una carta al fiscal para decirle que quiere hablar

El imputado le pidió a Guillermo Beller que lo visite en el Penal de Gorriti.

Silvia De Las Cruces
Por Silvia De Las Cruces Hace 32 Min

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, decidió romper el silencio. Se lo hizo saber al fiscal Guillermo Beller mediante una carta que le envió desde el Penal de Gorriti, donde cumple la prisión preventiva.

"Llegó una carta de él pidiendo hablar personalmente conmigo en el penal", informó este miércoles el fiscal en una conferencia de prensa. Y agregó: "Vamos a acceder, en principio va a ser el viernes".

Jurado, de 37 años, ya estaba acusado por el homicidio agravado de Jorge Omar Anachuri. Sin embargo, como los análisis de ADN arrojaron que se encontraron restos pertenecientes también a Sergio Alejandro Sosa en su casa de Alto Comedero, la calificación legal va a cambiar en las próximas horas.

Consultado sobre si se puede hablar de un asesino serial, teniendo en cuenta que están confirmadas dos de las posibles víctimas, Beller fue tajante: "Las evidencias apuntan a eso, pero aún preferimos no usar ese término".

Ratificó además que Jurado es imputable y añadió que hoy finalizaron las cuatro entrevistas de los peritos con el imputado para elaborar un perfil psicológico. Lo que quieren es determinar cuál fue el móvil de los crímenes.

Cómo sigue la investigación

Por estos días, se avanzó en la búsqueda de evidencias con la colaboración de perros entrenados para ese fin que llegaron desde Catamarca. Además, el próximo lunes ya estará completo el cuerpo de profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense, que hará una evaluación de los distintos escenarios y decidirá cuándo comenzar con las excavaciones.

Mientras tanto, el fiscal pidió colaboración a la ciudadanía: "Los instamos a aportar cualquier dato que tengan, incluso de algunas otras personas desaparecidas". Según explicó, al tratarse mayormente de hombres en situación de calle, entienden que podría haber otros desaparecidos y que nadie los haya reportado como tal. "Hemos trabajado en comedores, iglesias y plazas que esta gente frecuenta" para tratar de recoger todos los datos posibles.

