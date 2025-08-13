Asesino serial en Jujuy: el ADN confirmó la identidad de dos de los hombres desaparecidos

Los análisis de ADN confirmaron que los restos hallados en la casa de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, corresponden a dos de los cinco hombres desaparecidos: Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa. Sin embargo, no se descarta que los otros tres también hayan sido víctimas.
El fiscal que investiga el caso, Guillermo Beller, convocó a una conferencia de prensa este miércoles en el Ministerio Público de la Acusación para informar sobre las últimas novedades en la causa. En primer lugar, indicó que las muestras halladas en la casa del imputado, ubicada en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, arrojaron coincidencias con el perfil genético de dos de las posibles víctimas.
Uno es Anachuri, de 68 años, cuya desaparición permitió comenzar a investigar a Jurado. Sus familiares denunciaron que no había noticias de él desde el 25 de julio y de esa manera terminaron dando con una imagen del hombre -registrada por una cámara de seguridad ubicada en la zona de la ex Terminal de Ómnibus- subiendo a un taxi junto al sospechoso. Los investigadores buscaron al chofer de ese auto y este les indicó que había dejado a los pasajeros en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, donde vive el acusado.
En cuanto a Sosa, de 25 años y el más joven de los desaparecidos, había sido visto por última vez el 4 de julio. Es el único que tenía celular y se detectó que el teléfono fue activado por última vez en una antena ubicada a 50 metros de la casa de Jurado.
Todavía resta conocer qué paso con Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Juan Carlos González (60). Si bien hallaron algunas prendas de vestir que serían suyas en la vivienda de Alto Comedero, el fiscal aclaró: "Hasta no tener el cuerpo, no podemos hablar de muerte".
En ese sentido, advirtió que todavía hay que esperar nuevos informes de laboratorio. "No hemos descartado los otros tres, todavía tenemos varios perfiles para seguir analizando porque es mucho el material que hemos recolectado y es engorrosa la tarea de armar un perfil genético", explicó.