Asesino serial en Jujuy: el ADN confirmó la identidad de dos de los hombres desaparecidos

Uno es Anachuri, de 68 años, cuya desaparición permitió comenzar a investigar a Jurado. Sus familiares denunciaron que no había noticias de él desde el 25 de julio y de esa manera terminaron dando con una imagen del hombre -registrada por una cámara de seguridad ubicada en la zona de la ex Terminal de Ómnibus- subiendo a un taxi junto al sospechoso. Los investigadores buscaron al chofer de ese auto y este les indicó que había dejado a los pasajeros en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, donde vive el acusado.