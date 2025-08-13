 La Comisión de Salud de Diputados pide informes sobre la causa del fentanilo
Se emitió un dictamen unánime sobre distintos proyectos de resolución vinculados a la distribución, control de calidad y fiscalización del medicamento.

Reunión de la comisión de Salud. PRENSA HCDN
Hace 1 Hs

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió un dictamen unánime para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) una serie de informes sobre la distribución, el control de calidad y la fiscalización del fentanilo. Esta medida surge a raíz de la contaminación del medicamento que provocó víctimas fatales en distintos distritos del país.

El titular de la comisión, Pablo Yedlin (UxP), confirmó la unificación de los pedidos de informes, mientras que el diputado Pablo Juliano (DpS) alertó sobre la gravedad del caso. "Esta causa supera en muertos a la tragedia de Once y de la AMIA", afirmó Juliano, quien además hizo hincapié en la importancia de "no eliminar controles".

Fentanilo: el dueño del laboratorio negó su responsabilidad y apuntó a un sabotaje

Fentanilo: el dueño del laboratorio negó su responsabilidad y apuntó a un sabotaje

En la misma línea, Mónica Fein (Encuentro Federal) y Silvana Giudici (PRO) coincidieron en la necesidad de mejorar los mecanismos de control y la certificación de los laboratorios. Giudici, en particular, calificó la situación como una "crisis sanitaria causada por medicamentos adulterados" y pidió una "señal de madurez política" para firmar los pedidos. Además, sugirió la creación de una comisión investigadora.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) respaldó la iniciativa con el objetivo de "juzgar a los verdaderos responsables", y Marcela Campagnoli (CC) consideró "necesario convocar también a la Anmat para que dé respuesta".

