La Comisión de Salud de Diputados pide informes sobre la causa del fentanilo

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitió un dictamen unánime para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) una serie de informes sobre la distribución, el control de calidad y la fiscalización del fentanilo. Esta medida surge a raíz de la contaminación del medicamento que provocó víctimas fatales en distintos distritos del país.