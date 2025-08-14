 Causa por fentanilo: el Gobierno nacional quiere recusar al juez Ernesto Kreplak
Causa por fentanilo: el Gobierno nacional quiere recusar al juez Ernesto Kreplak

La recusación se basará en la relación de parentesco entre el juez Kreplak y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

El juez Ernesto Kreplak.
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional recusará al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien está a cargo de la investigación sobre el caso de fentanilo contaminado proveniente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. La querella, representada por el Ministerio de Salud de la Nación, argumentará un "vínculo familiar" como motivo de la recusación. 

La recusación se basará en la relación de parentesco entre el juez Kreplak y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. En la Casa Rosada se refirieron al ministro como un "principal comprador de HLB Pharma" debido a su posición en el gobierno provincial.

Nicolás Kreplak asumió como ministro de Salud bonaerense el 28 de julio de 2021, en reemplazo de Daniel Gollán. Esta acción se sumará a una presentación previa del Ministerio de Seguridad Nacional en Comodoro Py, lo que podría indicar una intención de trasladar la investigación a otra jurisdicción.

La defensa de Patricia Bullrich para el juez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al juez Kreplak en una entrevista con LN+, al argumentar que "el juez es un juez probo" y que el parentesco con un ministro no implica necesariamente una relación con la causa. Sin embargo, la postura en Casa Rosada cambió al día siguiente.

La decisión de recusar al juez se habría tomado tras una reunión entre el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

La investigación sobre el fentanilo contaminado se inició en abril pasado. El juez Kreplak actualizó recientemente las cifras del caso, confirmando 87 fallecimientos y otros 9 bajo investigación. Estos últimos decesos fueron reportados por un hospital de Bahía Blanca, y se busca determinar si están relacionados con el fármaco contaminado con bacterias.

Además de los fallecimientos en La Plata y Rosario, se sumaron casos en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa. Sin embargo, el Hospital Español de Bahía Blanca negó haber registrado muertes por fentanilo contaminado. La investigación se inició a partir de testimonios de familiares de víctimas del Hospital Italiano de La Plata.

Temas Buenos Aires
