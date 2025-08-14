Causa por fentanilo: el Gobierno nacional quiere recusar al juez Ernesto Kreplak

El Gobierno nacional recusará al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien está a cargo de la investigación sobre el caso de fentanilo contaminado proveniente de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. La querella, representada por el Ministerio de Salud de la Nación, argumentará un "vínculo familiar" como motivo de la recusación.