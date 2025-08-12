Asciende a 90 el número de muertos por fentanilo contaminado

La tragedia sanitaria provocada por el fentanilo contaminado en hospitales de la provincia de Buenos Aires sigue sumando víctimas. Ya son más de 90 las personas fallecidas por el uso de este potente analgésico, producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, según confirmaron fuentes judiciales.
La investigación se encuentra en manos del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y hasta el momento 24 personas están bajo sospecha, aunque no hay detenidos.
En declaraciones radiales, Kreplak precisó que 76 de las víctimas fatales fueron producto de la aplicación de partidas contaminadas con bacterias, detectadas en dos lotes distintos del medicamento. Uno de esos lotes, además, habría tenido una alta circulación: se estima que se aplicaron aproximadamente 45.000 ampollas.
El caso comenzó a investigarse tras la muerte de un paciente en el Hospital Italiano de La Plata, lo que llevó a la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Amat).
A partir de ese momento, se sometieron a cultivo todos los lotes de la campaña en curso, y así se identificaron los que presentaban irregularidades.