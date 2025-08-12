Fentanilo: el dueño del laboratorio negó su responsabilidad y apuntó a un sabotaje

Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, rompió el silencio en medio de la investigación judicial por la distribución de un lote de fentanilo presuntamente contaminado que fue vinculado a decenas de muertes y casos graves en todo el país. En sus primeras declaraciones públicas desde que estalló el escándalo, García Furfaro negó rotundamente que su producto sea responsable de las muertes y planteó una teoría explosiva: "Quiero que la gente sepa que el fentanilo no tiene nada que ver con las muertes. Si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso", afirmó.
Estas declaraciones se produjeron tras la marcha de familiares de víctimas frente al Hospital Italiano de La Plata y mientras el juez a cargo de la investigación, Ernesto Kreplak, anunciaba la incorporación de nuevos casos al expediente. García Furfaro, quien hasta ahora había evitado la exposición pública, decidió dar su versión de los hechos, al criticar duramente la investigación, y sembrar dudas sobre los resultados de los análisis y sugerir la posibilidad de una maniobra intencional para perjudicar a HLB Pharma.
Acusaciones de narcotráfico
En una entrevista con LA NACIÓN, además de defender la integridad de su producto, García Furfaro rechazó con vehemencia las acusaciones de narcotráfico que circulan en torno a su nombre y a los antecedentes comerciales y relaciones políticas de sus hermanos, también bajo investigación en otras causas judiciales. "Se dijeron tantas barbaridades, como que yo era narcotraficante o que estaba involucrado en otras cosas, y nada de eso está comprobado", agregó.
La investigación judicial, liderada por el juez Kreplak, se originó a raíz de la detección de cuadros de neumonía grave y rápida evolución en pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata. La sospecha recayó en la administración de fentanilo proveniente del lote N° 31.202, fabricado en diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma. Este lote está siendo sometido a rigurosos análisis judiciales y sanitarios ante la presunción de contaminación bacteriana.
Según consta en el expediente, las ampollas comenzaron a utilizarse en el Hospital Italiano el 7 de abril. García Furfaro ofreció su propia cronología de los hechos: "Nosotros le vendemos a una droguería, que es la que distribuye, y esa droguería le entrega la mercadería el 1° de abril al Italiano. Y el Italiano, según la declaración de la jefa de farmacia, la empezó a usar el 7 de abril. Recibió 10.000 ampollas y usó 1700", dijo.
El 13 de mayo, a raíz de la denuncia del hospital, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una alerta nacional informando sobre la posible detección de bacterias en el producto.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que se habían identificado más de 540.000 ampollas de fentanilo de HLB Pharma distribuidas en 16 provincias, incluyendo tanto las partidas presuntamente contaminadas como otras en revisión. Las provincias con mayor adquisición fueron Santa Fe (302.000 unidades), Córdoba (251.000) y Buenos Aires (126.000).
El juez Kreplak informó que el número de muertes bajo investigación a nivel nacional presuntamente asociadas con el fármaco ascendió a 76, aunque el último Boletín Epidemiológico Nacional reporta 48 casos.