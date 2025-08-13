Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

Los jueces del Tribunal Oral de Zárate-Campana declararon culpable a Claudio Contardi por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra Julieta Prandi y fue condenado a 19 años de prisión. La querella había solicitado una pena de 50 años de condena mientras que la defensa, la absolución. La modelo no estuvo presente para escuchar la lectura de la sentencia.
Prandi y Contardi comenzaron su relación en el año 2000. Tras cinco años de noviazgo se separaron, pero en 2008 decidieron retomar el vínculo. En 2011 se casaron, tuvieron dos hijos, Mateo y Rocco, y en 2019 se separaron nuevamente. En 2021 la modelo y conductora de TV denunció a su ex marido ante la Unidad Fiscal N°4 de Escobar por distintos episodios de violencia a los que fueron sometidos tanto ella como sus hijos.
Los hechos juzgados habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015, tras el nacimiento del último de los hijos de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. Durante esos años, los reiterados abusos se habrían desarrollado bajo un contexto de violencia psicológica y física. El caso fue investigado por el fiscal Christian Fabio, quien solicitó la elevación a juicio oral en octubre de 2022.
El juicio contra Contardi
El pasado miércoles 6 de agosto, Contardi empezó a ser juzgado como el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados. El ahora condenado llegó al juicio oral cumpliendo la medida de prisión domiciliaria y con una prohibición de acercamiento de 300 metros a favor de Prandi y sus hijos.
Durante las audiencias del debate oral se presentaron frente al estrado múltiples allegados a los involucrados que habrían sido testigos de diversas situaciones que se vivió en el seno familiar. También declararon los especialistas que realizaron distintos tipos de pericias psicológicas y psiquiátricas.