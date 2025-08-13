 Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi
Secciones
Seguridad

Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

El ex marido de la modelo y presentadora de TV quedó detenido.

Claudio Contardi. FOTO TOMADA DE AMBITO.COM
Hace 1 Hs

Los jueces del Tribunal Oral de Zárate-Campana declararon culpable a Claudio Contardi por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra Julieta Prandi y fue condenado a 19 años de prisión. La querella había solicitado una pena de 50 años de condena mientras que la defensa, la absolución. La modelo no estuvo presente para escuchar la lectura de la sentencia. 

Prandi y Contardi comenzaron su relación en el año 2000. Tras cinco años de noviazgo se separaron, pero en 2008 decidieron retomar el vínculo. En 2011 se casaron, tuvieron dos hijos, Mateo y Rocco, y en 2019 se separaron nuevamente. En 2021 la modelo y conductora de TV denunció a su ex marido ante la Unidad Fiscal N°4 de Escobar por distintos episodios de violencia a los que fueron sometidos tanto ella como sus hijos.

El abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi: "Es incapaz de reinsertarse en la sociedad"

El abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi: Es incapaz de reinsertarse en la sociedad

Los hechos juzgados habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015, tras el nacimiento del último de los hijos de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. Durante esos años, los reiterados abusos se habrían desarrollado bajo un contexto de violencia psicológica y física. El caso fue investigado por el fiscal Christian Fabio, quien solicitó la elevación a juicio oral en octubre de 2022.

El juicio contra Contardi

El pasado miércoles 6 de agosto, Contardi empezó a ser juzgado como el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados. El ahora condenado llegó al juicio oral cumpliendo la medida de prisión domiciliaria y con una prohibición de acercamiento de 300 metros a favor de Prandi y sus hijos.

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

Durante las audiencias del debate oral se presentaron frente al estrado múltiples allegados a los involucrados que habrían sido testigos de diversas situaciones que se vivió en el seno familiar. También declararon los especialistas que realizaron distintos tipos de pericias psicológicas y psiquiátricas.

Temas Julieta PrandiAbuso sexualClaudio Contardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico

Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

“Su vida fue un infierno”: el fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual agravado

“Su vida fue un infierno”: el fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual agravado

“No somos amigas, somos familia”: la ex de Emanuel Ortega apoyó a Julieta Prandi

“No somos amigas, somos familia”: la ex de Emanuel Ortega apoyó a Julieta Prandi

El abogado de Julieta Prandi pidió la prisión preventiva por abuso sexual para Claudio Contardi

El abogado de Julieta Prandi pidió la prisión preventiva por abuso sexual para Claudio Contardi

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
2

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
3

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
4

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
6

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Más Noticias
Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Cuáles son los engranajes que impulsan el contrabando

Cuáles son los engranajes que impulsan el contrabando

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

Comentarios