Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi

Los hechos juzgados habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015, tras el nacimiento del último de los hijos de la pareja, y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. Durante esos años, los reiterados abusos se habrían desarrollado bajo un contexto de violencia psicológica y física. El caso fue investigado por el fiscal Christian Fabio, quien solicitó la elevación a juicio oral en octubre de 2022.