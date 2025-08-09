“No somos amigas, somos familia”: la ex de Emanuel Ortega apoyó a Julieta Prandi

Julieta Prandi se enfrenta a uno de los momentos más duros y esperados de su vida. En medio del juicio que inició contra Claudio Contardi, su ex marido, por abuso sexual, los amigos y allegados de la actriz se hicieron presentes. Entre ellos, Ana Paula Dutil, ex pareja de Emanuel Ortega –hoy novio de Prandi– salió a dar su apoyo a la artista.
Aunque se había cruzado previamente, no guardan demasiados recuerdos de esos encuentros. Prandi y Ortega se conocieron por Instagram y en 2021 empezaron una relación.”Yo sé que él había ido a ‘Poné a Francella’ para actuar. Esa vez lo vi y me puse nerviosa”, relató la actriz en una oportunidad.
El hijo del ex gobernador tucumano estuvo por más de 20 años junto a Ana Paula Dutil. Juntos, tuvieron dos hijos, pero decidieron separarse antes de la pandemia. La aparición de Prandi significó una ampliación de la familia y hoy Dutil cuenta que basan la relación en el respeto, el cariño y la priorización de los niños.
La ex de Emanuel Ortega bancó públicamente a Julieta Prandi
Dutil estuvo en contacto con “Desayuno americano”, el programa que conduce Julieta Prandi. “Soy la madre de los hijos de la actual pareja de Julieta, la conozco a través de mis hijos, todo lo que tengo para decir es por lo que mis hijos transmiten, que es una excelente persona, que se desvive por ellos”, aseguró la modelo mediante conversación telefónica.
Incluso contó el maravilloso gesto que tuvo Prandi con India, la hija de Ortega. “El fin de semana pasado mi hija cumplió años y ella me abrió las puertas de su casa para 60 invitados con DJ. La verdad que la admiro profundamente y deseo que se haga Justicia porque así como ella hay tantas mujeres que están pasando o pasaron por lo mismo”, declaró Dutil.
La modelo entiende el vínculo que existe entre la actual pareja de su ex y ella. De por medio, los hijos que tiene con Ortega son la prioridad y ella considera que Prandi es una buena compañía para ellos. “Lo logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y, desde el lugar de mujer y madre, deseo que esto termine para ella”, dijo en relación al juicio contra Contardi.
También contó que le escribió un mensaje a Prandi cuando inició el juicio, augurando justicia. “Somos una familia ensamblada y estamos compartiendo bastante y es muy generosa con mis hijos, le pone el alma y el cuerpo a todo absolutamente y eso lo veo”, se sinceró Dutil. También agregó: “No soy su amiga, soy la madre de los hijos de su actual pareja, pero la verdad a través de mis hijos la quiero, es así”.