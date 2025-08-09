“No somos amigas, somos familia”: la ex de Emanuel Ortega apoyó a Julieta Prandi

La modelo entiende el vínculo que existe entre la actual pareja de su ex y ella. De por medio, los hijos que tiene con Ortega son la prioridad y ella considera que Prandi es una buena compañía para ellos. “Lo logramos entre todos, entre ella, Emanuel, sus hijos y mis hijos. Entendimos todos en los últimos años que vamos a ser familia para toda la vida y, desde el lugar de mujer y madre, deseo que esto termine para ella”, dijo en relación al juicio contra Contardi.