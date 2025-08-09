Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico

En esta instancia se escucharon los alegatos finales de ambas partes: la defensa de la conductora solicitó 50 años de prisión, mientras que la Fiscalía pidió 20. Durante la audiencia, Prandi se descompensó tras oír a su ex marido. Con anteojos oscuros, la voz quebrada y visiblemente afectada, declaró ante los micrófonos: “Después de decir lo que siento y la justicia que creo que merezco recibir, pedí por favor que por seguridad mía, de mis hijos y de mi familia que se ordenase la prisión preventiva hasta que se conociera la sentencia, que es el día miércoles a las 9 de la mañana. No fue otorgada la detención y es por eso que pedimos el botón antipánico y la custodia policial”.