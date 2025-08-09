 Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico
Secciones
Seguridad

Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico

La modelo se presentó en el Tribunal N.°2 de Campana para la última jornada del juicio por abuso sexual y violencia contra su ex marido

RESOLUCIÓN. La conductora en un momento clave de su lucha judicial.
Hace 2 Hs

Ayer por la mañana se desarrolló la última audiencia del juicio que Julieta Prandi mantenía contra su ex esposo, Claudio Contardi, acusado de violación. En una jornada cargada de emociones y a la espera de la sentencia, prevista para el miércoles, la modelo abandonó el Tribunal N.º 2 de Campana y dialogó con la prensa sobre lo ocurrido a puertas cerradas.

En esta instancia se escucharon los alegatos finales de ambas partes: la defensa de la conductora solicitó 50 años de prisión, mientras que la Fiscalía pidió 20. Durante la audiencia, Prandi se descompensó tras oír a su ex marido. Con anteojos oscuros, la voz quebrada y visiblemente afectada, declaró ante los micrófonos: “Después de decir lo que siento y la justicia que creo que merezco recibir, pedí por favor que por seguridad mía, de mis hijos y de mi familia que se ordenase la prisión preventiva hasta que se conociera la sentencia, que es el día miércoles a las 9 de la mañana. No fue otorgada la detención y es por eso que pedimos el botón antipánico y la custodia policial”.

Medidas de protección

Prandi explicó que, aunque Contardi tenía prohibido acercarse y salir del país, eso no le generaba tranquilidad. “Sé los bueyes con los que aro. Sé de lo que es capaz, sé que no necesita hacerlo por sus propios medios, sé que puede mandar a cualquier individuo. Está rodeado de gente nefasta, por lo tanto, yo no me iba a retirar del tribunal sin custodia policial y botón antipánico”, dijo.

“Su vida fue un infierno”: el fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual agravado

“Su vida fue un infierno”: el fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual agravado

La custodia policial fue otorgada hasta la lectura del fallo y se extendió a toda su familia. Sobre la crisis que sufrió al escuchar a su ex, contó: “Fue inesperado, si bien en estos tres días lloré, no tengo ni idea del dolor que acabo de sacar. Terminé de hablar, salí de la sala, me largué a llorar y lloré desde la tripa. Fue sacar tantos años de dolor”.

Confianza en la Justicia

Consultada sobre si confiaba en que habría condena, respondió que confiaba en el tribunal y que no hubo ningún perito que no aceptara su veracidad. “Del otro lado no hubo una defensa, no hubo un testigo, ni una pericia”, agregó. La modelo remarcó, además, que su caso representa a muchas víctimas de violencia: “Cinco años esperé para llegar a un juicio. No es mi caso, es el caso de infinidad de mujeres, somos demasiadas las que tenemos que pasar por este calvario”.

La respuesta a su ex marido

Frente a la postura de la defensa de Contardi, Prandi sostuvo: “Tuvo la posibilidad en estos cinco años para preparar un caso, años se le pidieron pericias para probar su presunta inocencia y nunca lo permitió. ¿No hay un testigo? ¿Ni la madre, ni el hijo, ni los hermanos? ¿Nadie?”.

Julieta Prandi se descompensó cuando daba sus palabras finales en el juicio contra Contardi

Julieta Prandi se descompensó cuando daba sus palabras finales en el juicio contra Contardi

Finalmente, citó las palabras del fiscal: “Dijo que en este caso, en estos tres días de audiencias, quedó demostrado que yo no miento”.

La resolución se conocerá el miércoles a las 11 de la mañana. Para Prandi, será “uno de los días más importantes” de su vida, “después del nacimiento” de sus hijos.

Temas Violencia de géneroJulieta PrandiInseguridadAbuso sexual
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Lo más popular
Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)
1

Lo que tenés que saber antes de usar ChatGPT (o cualquier inteligencia artificial)

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental
2

Cuáles son los trabajos más infelices y cómo afectan la salud mental

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos
3

Estrés y noches en vela: qué impide que millones de argentinos duerman tranquilos

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate
4

Campaña polémica: por qué American Eagle y Sydney Sweeney desataron el debate

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
5

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional
6

La Yunta celebra sus 25 años de folclore volviendo a lo tradicional

Más Noticias
¿Por qué condenaron a la mujer que hurtó el celular a Osvaldo Jaldo?

¿Por qué condenaron a la mujer que hurtó el celular a Osvaldo Jaldo?

Condenaron a la mujer que le hurtó el celular al gobernador Jaldo

Condenaron a la mujer que le hurtó el celular al gobernador Jaldo

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Briatore rompe el silencio con Alpine y lanza un mensaje que sacude a Colapinto

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?

Habló el hermano del joven hallado junto a la casa de Cerati: “Tenía 16 años, ¿qué hizo?"

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

La historia del reloj calculadora: un ícono de los 80 que ayudó a dar con la identidad del cuerpo hallado junto a la casa de Cerati

La historia del reloj calculadora: un ícono de los 80 que ayudó a dar con la identidad del cuerpo hallado junto a la casa de Cerati

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

Comentarios