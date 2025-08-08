 “Su vida fue un infierno”: el fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual agravado
“Su vida fue un infierno”: el fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual agravado

El veredicto final se conocerá el miércoles a las 11.

Julieta Prandi.
Hace 8 Min

El fiscal Christian Fabio solicitó una pena de 20 años de prisión para Claudio Contardi, exmarido de la actriz y conductora Julieta Prandi, a quien acusó de haberla sometido a reiterados abusos sexuales con acceso carnal, en un contexto de violencia física, psicológica y económica.

“Julieta, la víctima, no mintió”, remarcó el fiscal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, y agregó: “Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No quedan dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes”. Para Fabio, los ataques ocurrieron entre 2015 y 2018, mientras la pareja convivía en una casa del barrio cerrado Septiembre, en Escobar.

“Contardi abusó sexualmente de Julieta en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello, accediendo a ella carnalmente. Le decía que era su obligación tener relaciones por ser su mujer. Era una relación asimétrica de poder”, detalló el fiscal, describiendo un patrón de violencia sostenida.

Fabio sostuvo que la violencia quedó acreditada por el relato de la propia Prandi y de los testigos cercanos, como su padre, Eduardo Prandi, quien declaró: “La perdí a mi hija por un tiempo”. El fiscal lamentó que no se haya podido realizar una pericia psicológica al acusado, ya que este se negó a someterse al examen.

Sobre el testimonio del propio Contardi, el fiscal fue lapidario: “Se dedicó a hablar de temas patrimoniales. No confrontó sus dichos con pruebas. No pudo refutar los hechos. Denota la falta de sustento fáctico”. En ese contexto, pidió la detención inmediata del imputado y valoró como agravantes la duración en el tiempo de los abusos, el daño a la salud psicofísica de la víctima y el impacto sobre sus hijos.

A continuación, tomó la palabra Javier Baños, abogado de Prandi, quien adhirió a todo lo expuesto por el fiscal, pero fue más allá: pidió una condena de 50 años de prisión. “No hay un solo indicio de mendacidad. Las coartadas del acusado son absurdas”, afirmó.

También se sumó al alegato, de forma remota, el abogado Fernando Burlando, quien representa a la conductora junto a Baños. “Julieta vivía con terror. Tenía miedo de dormirse porque sabía que iba a ser más fácil atacarla. No estamos ante un caso más de violencia de género, sino ante un emblema de lo que la sociedad y la Justicia tienen que observar para actuar con eficiencia y celeridad”, expresó.

Burlando también se refirió a una de las frases más polémicas del acusado, cuando dijo: “Nunca abusé de ella sin su consentimiento”. El abogado respondió: “Semejante confesión desnuda lo que habita en el inconsciente de un violento”.

La defensa pidió la nulidad

En el tramo final del juicio, el abogado defensor Claudio Nitzcamer pidió la nulidad del proceso al argumentar que su cliente no fue debidamente informado sobre la posibilidad de optar por un juicio por jurado. Además, apuntó contra los testigos que declararon en favor de Prandi, diciendo que “ninguno conocía realmente a Contardi” y que todos estaban “vinculados a Julieta”.

Según su postura, la denuncia de Prandi fue presentada después de que se la intimara a retomar el régimen de visitas con los hijos, lo que -según él- evidenciaría una intención de impedir el contacto entre padre e hijos.

El abogado solicitó la absolución de Contardi o, en su defecto, que se imponga la pena mínima.

El próximo miércoles, el veredicto

Tras los alegatos, el tribunal -integrado por los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar- aceptó el pedido de la querella para prohibirle la salida del país a Claudio Contardi. El veredicto final se conocerá el miércoles a las 11.

