“Su vida fue un infierno”: el fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex marido de Julieta Prandi por abuso sexual agravado

También se sumó al alegato, de forma remota, el abogado Fernando Burlando, quien representa a la conductora junto a Baños. “Julieta vivía con terror. Tenía miedo de dormirse porque sabía que iba a ser más fácil atacarla. No estamos ante un caso más de violencia de género, sino ante un emblema de lo que la sociedad y la Justicia tienen que observar para actuar con eficiencia y celeridad”, expresó.