“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi

“Él siempre evitó tener cosas a su nombre. Se manejaba con muchos coches que le daban las concesionarias, él vivía de canje con Julieta.Todo lo que hacía de negocios, era de Julieta”, sostuvo en diálogo con “A la tarde”. También relató lo que conocía del inicio del vínculo: Contardi tenía un boliche en el cual aseguraba haber conocido a Prandi. Pero de un momento a otro desapareció y se fue a Europa donde tuvo un hijo. A su regreso, inició la relación con la actriz que por entonces “era muy chica”, según Marchesini.