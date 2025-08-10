El abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi: "Es incapaz de reinsertarse en la sociedad"

Además, señaló que "este tipo de delitos son difíciles de probar, los abusos sexuales son delitos complejos, y este caso es atípico porque contamos con una gran cantidad de elementos de convicción. El relato de Julieta Prandi es constante, coherente, sin fisuras, y fue avalado por 13 testigos que declararon durante el debate. Además, se complementa con pericias psicológicas y psiquiátricas incontrovertibles que confirman indicios de abuso sexual intrafamiliar sostenido en el tiempo. En pocos casos hay tanto material probatorio para demostrar un hecho de estas características".