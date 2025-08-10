El abogado de Julieta Prandi pidió 50 años de prisión para Claudio Contardi: "Es incapaz de reinsertarse en la sociedad"

El juicio oral contra Claudio Contardi, ex marido de la modelo y conductora Julieta Prandi, por abuso sexual con acceso carnal reiterado, atraviesa sus instancias finales. Este lunes se desarrollaron los alegatos, donde la querella, representada por el abogado Javier Baños -integrante del estudio de Fernando Burlando-, reclamó una condena ejemplar de 50 años de prisión.
Según la acusación, los abusos habrían ocurrido durante varios años y en un contexto de violencia psicológica y física. De manera tajante, Baños consideró que el acusado "es incapaz de reinsertarse en la sociedad".
"Queremos una condena justa, que sea acorde con la gravedad del hecho y la reprochabilidad del autor. La determinación judicial de la pena es uno de los aspectos más complejos del proceso penal, por lo que pueden existir diferencias en los matices", dijo el abogado en declaraciones a TN.
"Creemos, junto con el equipo de Fernando Burlando, que esta persona es incapaz de ser resocializada, por lo que la pena debe orientarse a la prevención especial negativa, es decir, garantizar la seguridad de Julieta y neutralizar a una persona que consideramos completamente peligrosa", agregó.
Además, señaló que "este tipo de delitos son difíciles de probar, los abusos sexuales son delitos complejos, y este caso es atípico porque contamos con una gran cantidad de elementos de convicción. El relato de Julieta Prandi es constante, coherente, sin fisuras, y fue avalado por 13 testigos que declararon durante el debate. Además, se complementa con pericias psicológicas y psiquiátricas incontrovertibles que confirman indicios de abuso sexual intrafamiliar sostenido en el tiempo. En pocos casos hay tanto material probatorio para demostrar un hecho de estas características".
En contraposición, el fiscal del caso solicitó una pena de 20 años de cárcel, al considerar que las pruebas presentadas son contundentes pero que la figura penal aplicable no permite llegar al máximo pedido por la querella. La defensa, por su parte, insistió en la absolución de Contardi y sostuvo que “no existen elementos objetivos que acrediten los hechos denunciados”.
Prandi, que denunció a Contardi en 2019, asistió a la audiencia y escuchó en silencio. Fuentes judiciales señalaron que estaba visiblemente emocionada, aunque evitó declaraciones a la prensa. En entrevistas previas, la conductora había afirmado: “Me llevó años entender que lo que viví fue abuso. Hoy puedo ponerle nombre y no voy a callarme más”.
El veredicto del juicio
El abogado de la querella cerró su alegato pidiendo al tribunal “un mensaje claro para la sociedad”. “No podemos permitir que los abusadores se amparen en el silencio de las víctimas o en las dilaciones judiciales. Necesitamos que este fallo marque un precedente de justicia y de protección a quienes se animan a hablar”, enfatizó.
El veredicto se dará a conocer el próximo miércoles, en una audiencia que se espera tenga una gran cobertura mediática. La expectativa es alta, no solo por la figura pública de la denunciante, sino también por el impacto que el fallo podría tener en otros casos de violencia y abuso dentro del ámbito familiar.