Gobernadores avanzan en su disputa por los ATN

Mañana seguirá la actividad en comisiones con un plenario de Acción Social y Salud Pública, comisión que encabeza el tucumano Pablo Yedlin, y la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert. Los encuentros tienen el objetivo de analizar el proyecto que crea el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral. Este proyecto impulsado por el diputado Facundo Manes cuenta ya con dictamen de la Comisión de Salud, y atiende la situación mental de aquellas personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. A través del mismo se establece la creación de un “Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA)”, orientado fundamentalmente a la prevención, la investigación básica y aplicada, la detección temprana, la atención, tratamiento y cuidados adecuados de las personas con estas patologías, así como la asistencia y orientación de sus familiares.