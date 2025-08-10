 Martín Llaryora cuestionó el ajuste del Gobierno y afirmó: “Si hay paz social, es gracias a intendentes y gobernadores”
Política

Martín Llaryora cuestionó el ajuste del Gobierno y afirmó: “Si hay paz social, es gracias a intendentes y gobernadores”

El gobernador de Córdoba defendió el frente Provincias Unidas y apuntó contra la gestión de Javier Milei, reclamando un plan económico productivo. “Nosotros le podemos dar clase de gestión al Gobierno”, sostuvo en plena campaña para las elecciones legislativas 2025.

El gobernador Martín Llaryora, en la inauguración. PRENSA GOBIERNO DE CÓRDOBA
Hace 1 Hs

En el marco del inicio de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, lanzó duras críticas al Gobierno nacional por el rumbo económico y defendió la conformación del frente Provincias Unidas, que integra junto a mandatarios provinciales de diferentes signos políticos.

“Tenés que tener un plan productivo”, subrayó el dirigente cordobés en diálogo con el programa A confesión de parte, conducido por Romina Manguel en FM Milenium. Buscando diferenciarse tanto de la gestión de Javier Milei como del kirchnerismo, Llaryora sostuvo que su espacio representa “la sensatez” frente a la polarización: 

“El país vive una grieta desde hace mucho tiempo y así nos está yendo. El espacio de la moderación va a ir ganando lugar”.

El frente Provincias Unidas, conformado por Llaryora junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), busca fortalecer una mirada federal desde el interior del país. A fines de julio, los gobernadores sellaron la alianza en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de sumar bancas en el Congreso.

En su mensaje, Llaryora cuestionó el ajuste impulsado por la Casa Rosada, criticando la falta de respuesta en áreas sensibles:

“No puede haber una sesión en Diputados para defender el Garrahan, uno de los hospitales más importantes, y que igual no se resuelva. No podés dejar a las familias de personas con discapacidad sin respuesta”.

También puso en duda la idea de que el equilibrio fiscal sea el único objetivo de la gestión:

“Si gobernar fuera tener superávit y cerrar números, todas las decisiones serían cerrar escuelas. Gobernar es equilibrar la macroeconomía, pero con un objetivo: el desarrollo de la Argentina”.

El mandatario provincial remarcó que Córdoba tiene superávit y un alto nivel de infraestructura, y destacó que “la paz social en el país es gracias a los intendentes y gobernadores”, quienes —según él— están sosteniendo servicios que el Gobierno nacional deja de prestar.

Llaryora cerró con un mensaje directo a la Nación:

“Nosotros le podemos dar clase de gestión al Gobierno. La vida de la gente se mueve en los servicios que prestamos las provincias, las empresas y los municipios”.

