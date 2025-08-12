Caminata japonesa: el método que mejora la salud en solo 30 minutos

¿Caminar puede ser un entrenamiento efectivo? La “caminata japonesa”, una técnica que ha ganado terreno en redes sociales, parece demostrar que sí. Con una combinación de intervalos de caminata rápida y lenta, esta modalidad de ejercicio, respaldada por estudios científicos, promete beneficios tanto para el cuerpo como para la mente. A diferencia de otras actividades de alta intensidad, este entrenamiento es accesible para personas de todas las edades y niveles físicos, y puede realizarse en apenas 30 minutos.