Entrenamiento físico: una alternativa eficaz a los 10.000 pasos diarios

En un mundo cada vez más enfocado en alcanzar metas de actividad física específicas, como los famosos 10,000 pasos diarios, surge una alternativa que no solo desafía esta cifra, sino que también ofrece grandes beneficios para la salud digestiva. El gastroenterólogo Saurabh Sethi, con formación en Harvard y Stanford, ha resaltado cómo la caminata japonesa, o “Interval Walking Training” (IWT), puede mejorar significativamente la salud intestinal y general sin la necesidad de cumplir con el objetivo tradicional de pasos diarios. Según Sethi, este método, basado en intervalos de caminatas de baja intensidad, está demostrando ser más eficiente y efectivo para mejorar el bienestar digestivo y, al mismo tiempo, desafiar los estándares de actividad física establecidos.