Dolor y rabia en el funeral de reporteros en Gaza

DOHA, Qatar.- Los funerales de cinco periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, muertos en un ataque aéreo israelí, el domingo, en la Franja de Gaza, estuvieron marcados por el dolor de la comunidad palestina y la condena internacional. La masacre, frente al hospital Al Shifa, se suma a una larga lista de víctimas en un conflicto que lleva 22 meses y ha costado la vida a cerca de 200 trabajadores de prensa, según organizaciones civiles.