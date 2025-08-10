Mueren cuatro periodistas de Al Jazeera en Gaza tras un bombardeo israelí

Entre las víctimas se encuentra el periodista Anas al-Sharif, uno de los reporteros más reconocidos del canal por su cobertura del conflicto en la Franja de Gaza. “El periodista de Al Jazeera Anas al-Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido”, afirmó el director del hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, citado por el propio medio.