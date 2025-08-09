La comunidad internacional le dice basta a Israel

Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que supone una “peligrosa escalada”. El Consejo de Seguridad del organismo celebrará una reunión de urgencia hoy. El plan del gobierno israelí “debe detenerse de inmediato”, urgió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado. El plan “va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación, de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación”, añadió.