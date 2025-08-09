 La comunidad internacional le dice basta a Israel
Mundo

Hace 2 Hs

GINEBRA, Suiza.- Desde Alemania, uno de los aliados más fieles de Israel, hasta China, el plan de Israel para tomar el control de Gaza causa condena internacional. Estas son las primeras reacciones al proyecto presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y aprobado por el gabinete de seguridad israelí.

Naciones Unidas

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que supone una “peligrosa escalada”. El Consejo de Seguridad del organismo celebrará una reunión de urgencia hoy. El plan del gobierno israelí “debe detenerse de inmediato”, urgió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado. El plan “va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación, de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación”, añadió.

Alemania

Alemania dio un giro a su política con respecto a Israel al suspender exportaciones de armas que este país utiliza en Gaza. “Cada vez más difícil de entender” cómo el plan israelí ayudaría a objetivos legítimos, dijo el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz.

Unión Europea

“El gobierno israelí debe dar marcha atrás en su decisión de prolongar su operación militar en Gaza”, declaró la jefa del ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen. El presidente del Consejo Europeo, advirtió que el plan israelí tendrá consecuencias en sus relaciones con la UE.

El gobierno israelí aprobó el plan de Benjamin Netanyahu para tomar Gaza

Irán

La cancillería iraní afirmó que “es otra señal clara de la intención manifiesta del régimen sionista de llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza y cometer un genocidio contra los palestinos”.

Francia

Francia condenó “en los términos más fuertes” el plan israelí para Gaza, y subrayó que puede llevar a “un bloqueo absoluto”, según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Reino Unido

“La decisión del gobierno israelí de intensificar su ofensiva en Gaza es un error, y le instamos a reconsiderar su decisión de inmediato”, declaró el primer ministro británico Keir Starmer. “Esta acción no contribuirá a poner fin al conflicto ni a lograr la liberación de los rehenes. Solo provocará más masacres”, estimó.

Jordania y Arabia Saudita

El rey Abdalá II de Jordania expresó su “rechazo categórico” al plan israelí, que “socava la solución de dos Estados y los derechos del pueblo palestino”, en una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmud Abás. Arabia Saudita, por su parte, condenó “los crímenes de hambruna, las prácticas brutales y la limpieza étnica contra el pueblo hermano palestino”.

La guerra de Gaza agrava las divisiones en Israel

España

“Condenamos con firmeza la decisión del gobierno israelí de escalar en la ocupación militar de Gaza. Solo provocaría más destrucción y sufrimiento. Urge un alto el fuego permanente, la entrada masiva e inmediata de ayuda humanitaria y la liberación de todos los rehenes”, declaró el Ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.

China

China expresó “serias preocupaciones” sobre el plan de Israel y le instó a “cesar de inmediato sus acciones peligrosas”. “Gaza pertenece al pueblo palestino y es una parte inseparable del territorio palestino”, reaccionó la cancillería china.

Temas EspañaOrganización de las Naciones UnidasIsraelReino UnidoChinaFranciaFranja de GazaBenjamin Netanyahu
