Países de Europa contra el plan israelí para Gaza

Desde Jerusalén, Netanyahu defendió la iniciativa, asegurando que “no busca ocupar Gaza” sino desmilitarizarla. En una conferencia de prensa, afirmó que esta estrategia es “la mejor forma de terminar la guerra rápido” contra Hamas. Según dijo, Israel controla entre el 70% y el 75% del territorio y se concentra ahora en dos “bastiones” restantes: Ciudad de Gaza y campos en el centro de la Franja.