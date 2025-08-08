El gobierno israelí aprobó el plan de Benjamin Netanyahu para tomar Gaza

La oficina de Netanyahu declaró que la decisión del Gabinete se tomó por "mayoría de votos", y la mayoría de los miembros creen que los planes alternativos no lograrían derrotar a Hamas ni garantizar el regreso de los rehenes. El gobierno israelí también declaró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparan para asumir el control de la ciudad de Gaza mientras distribuyen ayuda humanitaria a los civiles fuera de las zonas de combate.