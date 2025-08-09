Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
Falta poco más de dos meses para las elecciones, pero todo se mueve a ese ritmo por esos días. Milei recibió una dura derrota en el Congreso: la oposición le volteó decretos clave de la reforma del Estado y aprobó proyectos que golpean el corazón de su Gobierno. Anoche explicó los motivos por los que vetará gran parte de esas medidas y buscó recuperar protagonismo político-institucional. En Tucumán, Jaldo logró su cometido y el peronismo irá unido a los comicios de medio término. También consiguió el aval de los intendentes y se asienta en el centro de la campaña. La oposición se dispersa y Sánchez intenta elevar su perfil.
Temas Unión Cívica RadicalOsvaldo JaldoRoberto SánchezMariano CamperoCongreso de la NaciónPartido JusticialistaDiana MondinoJavier Milei
