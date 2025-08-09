La oposición en Diputados impulsará proyectos que desafían la agenda de Milei

Los próximos pasos en el Congreso

-Comisión Investigadora del Caso $Libra: las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento se reunirán para tratar un proyecto que busca desbloquear el funcionamiento de la comisión encargada de investigar posibles delitos del Presidente relacionados con la promoción de la criptomoneda $Libra. La oposición buscará superar el bloqueo impuesto por el oficialismo y sus aliados, proponiendo que la presidencia de la comisión recaiga en el partido con mayor representación en la Cámara.