La oposición en Diputados impulsará proyectos que desafían la agenda de Milei

Tras una sesión legislativa adversa para el oficialismo, los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados se preparan para avanzar con una serie de proyectos que podrían generar tensión con el gobierno de Javier Milei. Entre los temas clave se encuentran la creación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra y propuestas de los gobernadores para obtener mayor financiamiento federal.
La Libertad Avanza enfrenta un panorama complejo en Diputados. Luego de que la oposición aprobara diversas iniciativas y rechazara decretos presidenciales, ahora buscará impulsar proyectos que abordan temas sensibles para el gobierno.
En la sesión anterior, la oposición marcó su postura al aprobar la media sanción de la emergencia para el Garrahan y el financiamiento universitario, que ahora deberán ser consideradas por el Senado. Además, se forzaron debates en comisiones sobre temas que podrían generar controversia.
Los próximos pasos en el Congreso
-Comisión Investigadora del Caso $Libra: las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento se reunirán para tratar un proyecto que busca desbloquear el funcionamiento de la comisión encargada de investigar posibles delitos del Presidente relacionados con la promoción de la criptomoneda $Libra. La oposición buscará superar el bloqueo impuesto por el oficialismo y sus aliados, proponiendo que la presidencia de la comisión recaiga en el partido con mayor representación en la Cámara.
- Reclamos de los gobernadores: la comisión de Presupuesto y Hacienda analizará un proyecto impulsado por los gobernadores para que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se coparticipen automáticamente con las provincias. Además, se debatirá una propuesta para aumentar la distribución a las provincias de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos.
- Emergencia en ciencia y tecnología: se tratará en comisión un proyecto de ley que busca declarar la Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de aumentar su financiamiento.
-Promoción de la salud mental: se debatirá una iniciativa del diputado Facundo Manes para crear un régimen de Promoción de la Salud Mental.
La oposición buscará obtener dictámenes favorables en todas estas comisiones, con el objetivo de llevar los proyectos al recinto en una sesión que podría realizarse el 20 de agosto. No se descarta que algunos diputados descontentos con las decisiones del oficialismo se sumen a la oposición en estas votaciones.