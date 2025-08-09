El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

Kicillof lanzó duras críticas a Milei por el mensaje que dio en cadena nacional desde la Casa Rosada. "Lo de ayer es vergonzoso, penoso. Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar", remarcó Kicillof sobre el discurso del mandatario que tuvo como lema ponerle "una muralla" a la posibilidad de que se rompa el equilibrio fiscal.