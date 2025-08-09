El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cruzó al presidente, Javier Milei, por sus anuncios de anoche, a través de la cadena nacional. “Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no voten lo que él quiere”, afirmó Kicillof. "Es tremendamente border lo que está haciendo", agregó.
Kicillof lanzó duras críticas a Milei por el mensaje que dio en cadena nacional desde la Casa Rosada. "Lo de ayer es vergonzoso, penoso. Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar", remarcó Kicillof sobre el discurso del mandatario que tuvo como lema ponerle "una muralla" a la posibilidad de que se rompa el equilibrio fiscal.
¿Qué dijo Milei en cadena nacional?
En ese sentido, insistió que "es tremendamente border lo que está haciendo". De este modo, Kicillof se refirió a uno de los anuncios que hizo Milei desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. "En los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal", dijo el Presidente.
Anoche, Milei agregó más detalles sobre la iniciativa. "Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción", había dicho el Presidente.
Hoy, Kicillof insistió con las críticas al jefe del Estado y dijo que Milei "es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre".
Al ser consultado sobre la baja de la inflación como principal mérito de la gestión libertaria, señaló que se trata de "una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU e Israel".
Según Kicillof, más allá de las tensas discusiones al interior del peronismo en la definición de los candidatos, lo importante de cara a las próximas elecciones es haber logrado una lista de unidad porque, según él, "Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco".
Además, el mandatario bonaerense advirtió que "está en riesgo la democracia en Argentina".