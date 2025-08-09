 El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal
Secciones
Política

El gobernador Kicillof criticó la propuesta de Milei de penalizar a legisladores por el déficit fiscal

Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar", remarcó Kicillof.

KICILLOF.
Hace 3 Hs

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cruzó al presidente, Javier Milei, por sus anuncios de anoche, a través de la cadena nacional. “Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no voten lo que él quiere”, afirmó Kicillof. "Es tremendamente border lo que está haciendo", agregó.

Kicillof lanzó duras críticas a Milei por el mensaje que dio en cadena nacional desde la Casa Rosada. "Lo de ayer es vergonzoso, penoso. Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar", remarcó Kicillof sobre el discurso del mandatario que tuvo como lema ponerle "una muralla" a la posibilidad de que se rompa el equilibrio fiscal.

¿Qué dijo Milei en cadena nacional?

En ese sentido, insistió que "es tremendamente border lo que está haciendo". De este modo, Kicillof se refirió a uno de los anuncios que hizo Milei desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. "En los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal", dijo el Presidente.

Anoche, Milei agregó más detalles sobre la iniciativa. "Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción", había dicho el Presidente.

Hoy, Kicillof insistió con las críticas al jefe del Estado y dijo que Milei "es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre".

Al ser consultado sobre la baja de la inflación como principal mérito de la gestión libertaria, señaló que se trata de "una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a EE.UU e Israel".

Según Kicillof, más allá de las tensas discusiones al interior del peronismo en la definición de los candidatos, lo importante de cara a las próximas elecciones es haber logrado una lista de unidad porque, según él, "Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco".

Además, el mandatario bonaerense advirtió que "está en riesgo la democracia en Argentina".

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Milei define sus próximas reformas: tributaria y laboral para ser el país más libre del mundo

Milei define sus próximas reformas: tributaria y laboral para ser "el país más libre del mundo"

CFK tildó a Milei de “cobarde” y pidió bajar el tono a Grabois

CFK tildó a Milei de “cobarde” y pidió bajar el tono a Grabois

Lo más popular
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
1

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
2

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca
3

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!
4

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno
5

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja
6

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Más Noticias
Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

Las 5 claves de la semana: Milei se repone de la paliza en Diputados y Jaldo festeja

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

El discurso de Milei: faltó el ¡viva la libertad, carajo!

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Guillermo Norry: “La decisión de Jaldo en Alberdi ha sido acertada”

Guillermo Norry: “La decisión de Jaldo en Alberdi ha sido acertada”

Visita del embajador alemán a LA GACETA

Visita del embajador alemán a LA GACETA

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

El 96% de los vecinos de la avenida quiere que se llame Roca

Comentarios