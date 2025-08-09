Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

Consultado por una posible candidatura a diputado nacional en octubre, el funcionario nacional respondió: “hoy tengo la responsabilidad de ser funcionario del Ministerio del Interior, y eso implica una tarea diaria y concreta. Lo electoral se definirá en su momento, pero ahora el foco está en seguir gestionando y construyendo un proyecto nacional”. Sobre Juan Bautista Alberdi, que también irá a elecciones, sostuvo: “habrá candidato. Lo de Alberdi representa la decadencia de años en Tucumán. Tiene que ser el despertar de la Provincia”.