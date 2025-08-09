 Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”

El líder de La Libertad Avanza en Tucumán se refirió al escenario electoral en la Provincia

Lisandro Catalán.
Hace 1 Hs

El titular de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, habló sobre el proceso electoral en la Provincia rumbo a los comicios de octubre. Preponderó al “partido morado” como la mejor opción para la ciudadanía local y respaldó la gestión del presidente, Javier Milei. También se refirió a la alianza con el PRO y a los dichos del gobernador, Osvaldo Jaldo.

“Este es el punto de partida para la libertad de los tucumanos. Vamos a seguir caminando los barrios, hablando con la gente y mostrando que hay un camino distinto al de la decadencia de los últimos 40 años”, afirmó Catalán.

Con respecto al PRO, que formalizó recientemente su integración al Frente LLA en Tucumán, el vicejefe de Gabinete del Interior señaló que “siempre estuvo abierto el diálogo. Lo importante es que se sigan las ideas y el camino nacional”.

Achicar el Estado

Además, cuestionó los planteos recientes del mandatario provincial. “Si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra. Porque mientras ellos siguen priorizando sus privilegios, nosotros estamos enfocados en achicar el Estado, bajar el gasto y liberar al ciudadano de la asfixia burocrática”, planteó Catalán.

Catalán y Martín Menem firmaron un acuerdo para impulsar la capacitación sobre la Boleta Única

Catalán y Martín Menem firmaron un acuerdo para impulsar la capacitación sobre la Boleta Única

Consultado por una posible candidatura a diputado nacional en octubre, el funcionario nacional respondió: “hoy tengo la responsabilidad de ser funcionario del Ministerio del Interior, y eso implica una tarea diaria y concreta. Lo electoral se definirá en su momento, pero ahora el foco está en seguir gestionando y construyendo un proyecto nacional”. Sobre Juan Bautista Alberdi, que también irá a elecciones, sostuvo: “habrá candidato. Lo de Alberdi representa la decadencia de años en Tucumán. Tiene que ser el despertar de la Provincia”.

