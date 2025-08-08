 Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra
Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

La diputada defendió al Presidente, al calificar la entrevista como "armada" y argumentó que existe una intención de "hacerle daño" al Gobierno.

Lilia Lemoine.
Hace 2 Hs

La diputada libertaria Lilia Lemoine reaccionó a una entrevista reciente en la que la ex canciller Diana Mondino realizó comentarios críticos sobre el presidente Javier Milei. Entre las declaraciones de Mondino se incluía la mención del caso $Libra como un posible error y sugerencias sobre un posible acto de corrupción del mandatario.

Lemoine defendió a Milei, al calificar la entrevista como "armada" y argumentó que existe una intención de "hacerle daño" al Gobierno en medio de un escenario de campaña electoral. Además, cuestionó el desempeño de Mondino como canciller, al afirmar que "no estuvo a la altura del cargo".

Cabe recordar que luego de meses de bajo perfil y contadas apariciones públicas, Diana Mondino le ofreció una entrevista al periodista Mehdi Hasan de la cadena Al-Jazeera English. Con su estilo incisivo y por momentos provocador, Hasan la llevó por las políticas y las expresiones más polémicas de Javier Milei: desde el escándalo $LIBRA y la salud mental del Presidente, sus perros, hasta el patrimonio de los ministros del Gabinete, la venta de órganos y las comparaciones del libertario entre el Estado y los pedófilos. Las respuestas de Mondino no se quedaron atrás.

“Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”, respondió Mondino luego de que Hasan la inquiriera repetidamente por el escándalo $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó y que, tras desplomarse en su valor, dejó un tendal de inversores en la banquina.

La reacción de la diputada Lemoine no tardó en llegar. "Dicho en inglés quizás no suena igual que en español y no se entiende el sentido que le quiso dar. Sin embargo, siendo este un contexto electoral en el que la oposición está intentando tildar a Milei de corrupto, me hace pensar que no fue inocente del todo. O es propensa a caer en esas trampas. Me cuesta creer que fue accidental, quiero creer que sí", remarcó.

Comentarios