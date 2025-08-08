Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Cabe recordar que luego de meses de bajo perfil y contadas apariciones públicas, Diana Mondino le ofreció una entrevista al periodista Mehdi Hasan de la cadena Al-Jazeera English. Con su estilo incisivo y por momentos provocador, Hasan la llevó por las políticas y las expresiones más polémicas de Javier Milei: desde el escándalo $LIBRA y la salud mental del Presidente, sus perros, hasta el patrimonio de los ministros del Gabinete, la venta de órganos y las comparaciones del libertario entre el Estado y los pedófilos. Las respuestas de Mondino no se quedaron atrás.