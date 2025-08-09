Las principales frases de la cadena nacional de Javier Milei para defender su plan de gobierno

El presidente Javier Milei se dirigió al país en una cadena nacional grabada para justificar los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento de jubilaciones y moratoria previsional, así como para anunciar nuevas medidas destinadas a asegurar el superávit fiscal.
En esta ocasión, el mandatario no concluyó su mensaje con la tradicional frase "Viva la libertad, carajo". A continuación, se destacan algunas de las declaraciones más relevantes de su discurso:
- "Antes de generarles faltas de ilusiones a los argentinos, preferimos ser francos".
- "El Congreso de la Nación impulsó leyes destinadas a destruir el equilibrio fiscal".
- "Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo".
- "Parece una intención noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política".
- "Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel".
- "No se dejen engañar por quienes ya llevaron al país al pozo del que intentamos salir".
- “No está proponiendo otra cosa que o más impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender”.
- "El Congreso nos impone el gran impuesto no legislado, que es la inflación".
- "Para ellos es rendidor políticamente mostrarse como defensores de los desaventajados, porque no reconocen ni sufren que la consecuencia directa de las políticas que impulsan sea generar inflación y destruir el poder de compra de la gente”.
- "Quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno".