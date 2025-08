Ex jefes de seguridad de Israel piden a Trump que detenga el ataque a Gaza

El texto cuenta con el respaldo de 550 ex funcionarios, entre ellos tres ex jefes del Mossad, cinco del Shin Bet y tres ex jefes del Estado Mayor. Según CIS, sus miembros acumulan más de 1.000 años de experiencia en seguridad y diplomacia. “Cada una de estas personas participó en decisiones críticas del país”, subraya el comunicado.