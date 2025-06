Chahla le baja el tono a la disputa con la SAT: “son cortocircuitos, nada más”

“Un ping pong político”

El conflicto entre Caponio y Lobo Chaklian por los baches de la ciudad generó reacciones locales. El legislador José Seleme, del bloque “Avanza Tucumán”, se refirió al cruce y apuntó a que la disputa forma parte de una interna del peronismo. “Este conflicto no es solo una cuestión de gestión, es una interna del PJ que tiene de rehenes a los tucumanos. La disputa entre Chahla y el gobernador (Osvaldo) Jaldo no puede seguir afectando a la gente. Los vecinos no somos moneda de cambio ni espectadores de sus diferencias. Exigimos soluciones concretas, no más peleas de poder”, lanzó.