Rossana Chahla, sobre la discusión con la SAT: “Yo no estoy en el medio de eso, son cortocircuitos”

Coordinación en la recepción de reclamos

La jefa municipal aclaró que los pedidos relacionados con agua y cloacas deben dirigirse a la SAT, mientras que los vinculados con bacheo, poda, limpieza, tránsito y residuos corresponden a la Municipalidad. No obstante, enfatizó que no importa a quién le competa: “Si nos llega un reclamo que no es de nuestra área, se lo pasamos a quien corresponda. Acá todos tenemos que hacernos cargo de todo”, afirmó.