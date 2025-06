Cristina Kirchner: “No me dejan competir porque saben que pierden”

Polémica por el balcón: “Menos mal que no tengo macetas con plantas”

Durante el mensaje que envió a los seguidores apostados en Plaza de Mayo, la ex presidenta se dio lugar para ironizar sobre la prohibición que pesa sobre ella para el cumplimiento de su prisión domiciliaria y la imposibilidad que tiene para salir al balcón de su departamento de calle San José 1.111. “Hace exactamente una semana pregunté públicamente, por qué si yo estaba acabada no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron, la respuesta es esta, yo aquí presa, sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque ni siquiera las podría regar. Qué gente ridícula”, se quejó la ex presidenta, que empezó a cumplir, desde ayer, la pena a seis años de prisión. El debate público sobre las restricciones impuestas a Fernández de Kirchner durante su prisión domiciliaria ha llevado a su defensa a solicitar una aclaración judicial urgente. La ex presidenta pidió al tribunal que precise si tiene permitido salir o no al balcón de su domicilio mientras cumple la condena de seis años por corrupción. El escrito, presentado por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, se fundamenta en la necesidad de definir con exactitud los límites de la restricción. Esta regla de conducta ordena a la ex mandataria “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”.