El Partido Justicialista convoca a una marcha masiva para acompañar a Cristina

La jornada de mañana no será una más para el futuro del peronismo ni para la política argentina. Luego de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner haya informado que planea presentarse el miércoles en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena por corrupción, el Partido Justicialista (PJ) aceleró la organización de una movilización para acompañarla y respaldarla. Organizaciones gremiales, piqueteras y de la izquierda se plegarán a la movilización peronista que tiene la intención de cubrir las más de 50 cuadras que separan el domicilio de la ex mandataria de la sede judicial.