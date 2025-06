Infografía: ¿Quiénes son los nueve condenados de la causa Vialidad?

Luego de que la Corte Suprema ratificara la sentencia dictada contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) ordenó dar cumplimiento efectivo a las penas impuestas en diciembre de 2022. Esta decisión alcanza no solo a la ex presidenta, sino también al empresario Lázaro Báez y a otros ex funcionarios que fueron hallados culpables en la misma investigación judicial.