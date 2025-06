Un ex jugador de la Selección Argentina apoyó a Cristina Kirchner tras su condena

“Yo soy peronista y kirchnerista, siempre pienso que para que yo diga que soy peronista, tuvo mucho que ver el kirchnerismo. Hay ahí un eslabón que los une, porque si no hubiera aparecido el kirchnerismo en un momento en el que el peronismo estaba en crisis total, y sin el legado de Néstor y Cristina, no sé si el peronismo tendría el impacto que tiene hoy, creo que el kirchnerismo ha revalorizado totalmente la figura y el dogma de Perón, por eso me familiarizo con ambas”, había reconocido Komar en una entrevista con TN en 2021.