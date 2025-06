El hospital Garrahan anunció un aumento salarial para residentes tras una semana de protestas

En la dirección del hospital también se destacó la implementación de un sistema biométrico de control de asistencia, en vigor desde el 1 de junio. “El Garrahan ya no será un refugio de ñoquis. Quien no se presente a trabajar será despedido. Esta gestión premia el esfuerzo, no la pertenencia política”, afirmaron, en línea con los argumentos de los funcionarios mileístas.