El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

El cielo estaría despejado por la mañana y la mínima sería de 22 °C. Se espera el aumento de la temperatura.

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026? ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Las condiciones del tiempo seguirán siendo cálidas e inestable en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo para el primer día de 2026. Se espera el aumento de la temperatura y una máxima que rondaría los 35 °C.

La mañana del jueves comenzaría con el cielo cubierto y la nubosidad irá en descenso con el paso de las horas. No se descartan lluvias durante la madrugada. 

La temperatura mínima del primer día de 2026 sería de 22 °C, mientras que la humedad será del 70%. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que los vientos serán moderados desde el sector noroeste, por lo que se esperan lapsos soleados hacia el mediodía.

El aumento del calor sería sostenido y a la mitad del día se espera que el cielo permanezca mayormente despejado y que la media ronde los 31 °C, mientras que la sensación térmica sería de 35 °C. 

Durante la siesta y la tarde se vivirán las horas más cálidas, cuando la temperatura alcance una máxima de 35 °C y una térmica de 38 °C. Los vientos serán del norte y la nubosidad llegaría al 40%. 

A la noche la nubosidad descendería hasta el 25% mientras que la temperatura bajaría a los 27 °C, pero la sensación térmica se mantendría por encima de los 30 °C. La humedad sería del 70% y los vientos suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN anticipa para el jueves con nubosidad variable pero con algunas horas soleadas por la mañana. La máxima llegaría a los 34 °C. Para el viernes y el fin de semana se pronostican picos de 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a los 38 °C. Las probabilidades de precipitaciones serán latentes en diferentes puntos de la provincia.

