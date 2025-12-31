El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

El SMN anticipa para el jueves con nubosidad variable pero con algunas horas soleadas por la mañana. La máxima llegaría a los 34 °C. Para el viernes y el fin de semana se pronostican picos de 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a los 38 °C. Las probabilidades de precipitaciones serán latentes en diferentes puntos de la provincia.