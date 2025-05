Tras el cruce de Carrió con el Gobierno por el Garrahan, la Coalición Cívica pide la intervención de la Defensoría General de la Nación

El conflicto escaló días atrás, cuando Carrió publicó un tuit en el que responsabilizaba al ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación del hospital: “Toto Caputo, con los niños no. Vas a terminar preso y yo me voy a ocupar de eso. Lo del Hospital Garrahan es un escándalo moral”, escribió. La respuesta de Loccisano no tardó en llegar: “Es un escándalo que haya 953 burócratas en el Garrahan y solo 478 médicos de planta. Estamos poniendo el hospital en orden”. La tensión también se da en medio del reclamo salarial de los médicos residentes del centro de salud.