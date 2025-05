Conflicto en el hospital Garrahan: el gobierno de Milei pide suspender el paro para avanzar en un acuerdo salarial

Cristina Alonso, jefa de Laboratorios del hospital, advirtió sobre la gravedad de la situación. “Sin residentes, no hay hospital. No puede ser que estén cobrando la miseria que están cobrando”. Según explicó, el salario inicial ronda los $800.000. “En los últimos tres años, al menos 200 médicos renunciaron por los bajos sueldos. Vos no podés perder un neurólogo con 15 años de experiencia en casos rarísimos”, lamentó.