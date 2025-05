Conflicto en el Hospital Garrahan: el Gobierno minimiza el reclamo salarial y evalúa un plus por productividad

Una crisis estructural que amenaza la salud pública

Pese a que el Ministerio asegura que no hay un problema de deserción, los profesionales de la salud afirman que cada vez son menos los médicos en planta, y que los reemplazos no alcanzan. “Muchos se van y no vuelven. Formar un especialista lleva años”, alertan desde los pasillos del Garrahan.