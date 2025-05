Reclaman una ley sobre TDAH en Tucumán

Silvana Aguirre Paz, madre de Gabriel, un niño de ocho años con diagnóstico combinado, compartió su experiencia. “Lo tildaban de ‘malcriado’, ‘caprichoso’, ‘vago’ o ‘mal educado’. A mí se me acusaba de no poner límites. El diagnóstico es súper importante para entender lo que les pasa. Mi hijo no necesita ser ‘arreglado’, necesita ser entendido”, puntualizó.