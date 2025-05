La muerte de "Pepe" Mujica: una despedida entre lágrimas y canciones

El ex mandatario expresó en reiteradas ocasiones la voluntad de reposar junto a su perra Manuela, enterrada en las inmediaciones de la propiedad, y quien fue descrita por Mujica como “la integrante más fiel” de su gobierno. “El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela”, declaró el líder político en una entrevista al diario “Página/12” de Argentina.