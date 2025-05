José Mujica: las frases que dejaron huella en la historia

¿Miedo de morirme? Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. Y yo he tenido una suerte... Tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica... Estoy viviendo gratis. ¡Qué me voy a quejar! ¡Cuando me toque, que me toque".