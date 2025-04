La muerte del Papa: líderes mundiales mostraron su admiración, su cariño y su respeto

Republicanos y Demócratas, unidos en el sentimiento

Los principales políticos de Estados Unidos reaccionaron al deceso del papa Francisco. Pese a sus diferencias con él, el presidente, Donald Trump le dedicó un mensaje en su propia red, Truth Social: “¡Descansa en paz, papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos quienes lo amaron!”. Ordenó que las banderas flameen a media asta y adelantó que asistirá al funeral. La cuenta de X (ex Twitter) de la Casa Blanca también difundió condolencias junto a imágenes del Papa junto a Trump y al vicepresidente James David Vance, el último líder político mundial en reunirse con el religioso argentino. “Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo. Me alegré de verle ayer, aunque estaba muy enfermo”, dijo Vance. El ex mandatario Joe Biden -demócrata y católico practicante- se sumó a los tributos: “Francisco será recordado como uno de los líderes más relevantes de nuestro tiempo y yo soy mejor por haberlo conocido”. “Fue el excepcional líder que nos hizo querer ser mejores. Con humildad y gestos sencillos, pero profundos, nos sacó de nuestra complacencia y nos recordó que tenemos obligaciones con Dios y con los demás”, tuiteó el ex presidente Barack Obama.